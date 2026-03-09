Furto del monopattino e razzia nello spogliatoio | giovane in arresto

Domenica sera, i Carabinieri di Faenza Borgo Urbecco hanno arrestato un giovane di origini straniere, già noto alle forze dell’ordine, sospettato di aver rubato un monopattino e di aver svaligiato lo spogliatoio di un centro cittadino. L’arresto è stato effettuato dopo una serie di furti messi a segno in rapida successione nel centro di Faenza.

I Carabinieri hanno fermato il giovane prima che si allontanasse in treno. Recuperata la refurtiva Domenica sera, i Carabinieri della stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno arrestato un giovane di origini straniere, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una sequenza di furti messi a segno in rapida successione nel centro cittadino. L’individuo, giunto in città in treno, avrebbe messo a segno il primo furto appena fuori dallo scalo ferroviario, sottraendo un monopattino elettrico a un passante distratto. Nonostante il tentativo di inseguimento da parte della vittima, il malvivente sarebbe riuscito a dileguarsi a bordo del mezzo, raggiungendo un noto centro polisportivo della zona. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

