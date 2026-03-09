Furti borseggi e tentati colpi in casa | 10 arresti a Roma

A Roma, dieci persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale in seguito a una serie di episodi di furti, borseggi e tentativi di effrazione in abitazioni. L’operazione riguarda interventi recenti nel centro e nelle zone periferiche della città, con l’obiettivo di contrastare la diffusione di piccoli reati che interessano i quartieri cittadini.

Roma, 9 febbraio 2026 – Prosegue senza sosta l’attività di contrasto alla microcriminalità urbana da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Roma. Nelle ultime 72 ore, un’ampia operazione di controllo del territorio ha portato all’arresto di 10 persone, gravemente indiziate di furto aggravato, tentato furto in abitazione e resistenza a Pubblico Ufficiale. I carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina, durante un servizio mirato antiborseggio nel cuore del Rione Campo Marzio, hanno bloccato e arrestato tre cittadini stranieri, un cubano, un’argentina e una spagnola subito dopo aver sottratto con destrezza la borsa a una turista che cenava ai tavoli di un ristorante in via Vittoria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

