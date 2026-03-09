Furia americana e attrazioni nordcoreane L’analisi di Sisci

L’analisi di Sisci evidenzia tensioni tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord, mentre l’Iran potrebbe resistere alle pressioni di Washington fino al vertice tra i presidenti Trump e Xi Jinping, previsto per il 31 marzo. Le dinamiche tra queste nazioni si intrecciano in un quadro complesso, senza che siano stati annunciati cambiamenti immediati nelle posizioni ufficiali.

L’Iran potrebbe avere pochi incentivi a cedere alle richieste Usa fino al vertice del 31 marzo tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping. Dopodiché potrebbe valutare gli esiti e cercare il sostegno della Cina. È una scommessa rischiosa, ma potrebbe essere un’opzione migliore dell’alternativa. Dopo il vertice, la Cina riterrà l’America più forte o più debole? Molti fattori potrebbero influenzare la valutazione cinese sull’Iran, in un senso o nell’altro. Nel frattempo i mercati stanno diventando nervosi, i prezzi del petrolio si stanno impennando, c’è attenzione sul dollaro, i russi potrebbero intervenire, gli stati del Golfo potrebbero esitare e Israele o gli Usa potrebbero sentirsi in bilico. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Furia americana e attrazioni nordcoreane. L’analisi di Sisci Articoli correlati La sconfitta dell’estremismo islamico e tre prospettive per l’Iran. L’analisi di SisciCon la morte dell’Ayatollah Ali Khamenei c’è una conseguenza globale e si aprono tre scenari per l’Iran. Leggi anche: Tutto quello che potrebbe mettere a rischio il summit Usa-Cina. L’analisi di Sisci