Furgone ‘impazzito’ colpisce 6 auto ferme in via Guaccimanni

Oggi pomeriggio in via Guaccimanni a Ravenna un furgone ha perso il controllo e ha urtato sei auto ferme lungo la strada. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni alle vetture sono significativi. L’incidente si è verificato durante l’orario di pausa pranzo, creando scompiglio tra i residenti e i passanti che si trovavano nella zona. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e verificare le cause dell’accaduto.

Ravenna, 9 marzo 2026 – Brutta sorpresa oggi pomeriggio per chi, in pausa pranzo, ha lasciato l’auto parcheggiata in via Guaccimanni. Intorno alle 15, un boato improvviso ha rotto la quotidianità della tranquilla via del centro, popolata da residenti, studenti universitari e monache carmelitane. Un autocarro con ribalta ha colpito 6 auto parcheggiate. Un autocarro con ribalta ha colpito sei auto parcheggiate negli stalli lungo la carreggiata, all’altezza dei civici da 21 a 25. Alcune, come una Panda bianca, hanno visto la fiancata completamente distrutta; altre hanno riportato danni marginali per effetto del tamponamento tra auto in sosta. Fortunatamente al momento dell’urto le auto erano vuote e nessun passante è rimasto coinvolto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furgone ‘impazzito’ colpisce 6 auto ferme in via Guaccimanni Articoli correlati Hormuz sull’orlo del blocco: Israele colpisce Iran e Azerbaigian, mille navi ferme nel Golfo. Trump interviene sulla successione di Khamenei mentre il Medio Oriente scivola verso un nuovo fronteIl Medio Oriente torna a essere uno dei principali epicentri della tensione geopolitica globale. Anziano chiede di spostare il furgone sotto casa a un ragazzo, lui si infuria e lo colpisce con un pugno in facciaANCONA – Aggredito con un pugno all’occhio dopo aver chiesto di spostare il furgone parcheggiato sotto casa.