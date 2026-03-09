Fuga a Forlì | 18enne chiede scusa dopo lo scontro con i

Un giovane di diciotto anni ha presentato una richiesta di scuse al tribunale dopo aver causato un incidente durante un inseguimento con una pattuglia dei Carabinieri a Forlì. L'episodio ha coinvolto un'auto che ha speronato il veicolo delle forze dell'ordine, portando a un intervento immediato. L’incidente si è verificato nel centro della città e ha coinvolto anche altri mezzi di passaggio.

Un giovane di diciotto anni ha chiesto scusa al tribunale per l'inseguimento che si è concluso con lo scontro contro la pattuglia dei Carabinieri. L'incidente, avvenuto sabato sera a Forlì, ha lasciato due militari feriti e un veicolo danneggiato. Il processo direttissimo è stato rinviato al 13 aprile per permettere alla difesa di richiedere un rito alternativo. Il conducente, impiegato come gommista in un'officina locale, si è presentato in aula lunedì mattina difeso dall'avvocato Michele Ricci. Durante l'udienza preliminare il ragazzo ha espresso pentimento per le azioni compiute durante la fuga durata circa venti minuti. La macchina coinvolta era intestata a una terza persona che aveva affidato il mezzo all'officina in conto vendita.