Fuga a folle velocità tra Solaro e Cesate auto rovesciata 3 persone ferite e banditi nel bosco

Tra Solaro e Cesate, un inseguimento avrebbe portato a una fuga a folle velocità, con un’auto rovesciata e tre persone ferite. Nell’incidente, sono entrate in collisione tre vetture nel Rondò Sud, coinvolgendo i veicoli tra Cesate, Limbiate e Solaro. Durante le operazioni, alcuni banditi sono stati avvistati nel bosco, ma non ci sono conferme ufficiali sulla loro presenza.

