FTSEMib | il gap a 46.970 punti e la trappola della velocità

Il FTSEMib ha aperto la settimana con un gap a 46.970 punti e ha subito una correzione tecnica significativa. Durante la settimana, il mercato azionario italiano ha registrato un calo repentino, ma i dati mostrano che il trend di fondo del mercato non è stato alterato. Gli operatori monitorano attentamente i livelli di supporto e resistenza per capire come si muoverà nei prossimi giorni.

Il mercato azionario italiano ha subito una forte correzione tecnica durante la settimana precedente, ma i dati indicano che il trend di fondo rimane intatto. L’indice FTSEMib ha testato i livelli di supporto senza romperli, lasciando aperta la possibilità di un’inversione immediata. La volatilità registrata ha generato un gap di prezzo a 46.970 punti, creando uno strappo nel grafico che potrebbe essere colmato in futuro. Gli analisti suggeriscono che la velocità della discesa indica un movimento apparente piuttosto che strutturale. La dinamica del ribasso e i livelli critici. Nel corso dell’ultima settimana si è verificato un movimento ribassista sull’indice dei futuri sul FTSEMib, un evento non da aprile dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FTSEMib: il gap a 46.970 punti e la trappola della velocità Articoli correlati Milan batte Inter: Estupinan decide il derby, gap a 7 puntiIl Milan ha sconfitto l’Inter per 1-0 nel derby di Milano, accorciando il distacco in classifica a soli sette punti. Monza, trasferta trappola a Bolzano. Ma servono i tre punti per proseguire la corsa alla Serie AMonza, 10 febbraio 2026 – Stavolta rispetto al solito il tempo per godersi la vittoria precedente non c’è. Una raccolta di contenuti su FTSEMib il gap a 46 970 punti e la... Argomenti discussi: Ftse Mib: attenzione ai 44.000 punti. FTSEMib: e se non fosse come sembra?Quando aumenta la volatilità occorre fare un passo indietro per osservare le cose da una distanza maggiore che dia la giusta prospettiva su ciò che sta avvenendo. Facciamolo insieme in questo articolo ... soldionline.it Mercati: Fib in pole position per il recuperoDopo avert aperto un gap ribassista a 46.865 punti il Fib, il future sull’indice Ftse Mib con scadenza marzo 2026 è sceso a ridosso della media mobile a 50 sedute al momento passante per 46.765 punti. bluerating.com