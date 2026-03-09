FROM 4 | il primo teaser svela l’oscuro ritorno della serie sci-fi horror

Paramount+ ha pubblicato il primo teaser ufficiale della quarta stagione di FROM, la serie sci-fi horror nota per il suo tono inquietante e i misteri soprannaturali. Il video anticipa il ritorno di personaggi e ambientazioni già noti agli appassionati, creando attesa tra i fan. La nuova stagione sarà disponibile sulla piattaforma streaming nelle prossime settimane.

L’attesa dei fan sta per concludersi. Paramount+ ha diffuso nelle ultime ore il primo teaser ufficiale della quarta stagione di FROM, la serie che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua atmosfera claustrofobica e ai continui enigmi soprannaturali. Il nuovo capitolo della saga, annunciato lo scorso anno, farà il suo debutto su Paramount+ in Italia il prossimo lunedì 20 aprile. Ideata da John Griffin e prodotta da nomi di culto come Jeff Pinkner e Jack Bender (Lost), la serie prosegue il racconto degli abitanti intrappolati in una città da cui non sembra esserci via d’uscita. In questa quarta stagione, la narrazione spinge il cast corale — capitanato da Harold Perrineau — verso confini ancora più estremi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - FROM 4: il primo teaser svela l’oscuro ritorno della serie sci-fi horror Articoli correlati Leggi anche: Scrubs, il primo teaser trailer dell'atteso ritorno della serie cult (ma in Italia dobbiamo aspettare) Contenuti utili per approfondire FROM 4 il primo teaser svela l'oscuro... Temi più discussi: I Fantastici 4: Primi Passi - Leggi la nostra recensione!; FROM 4: il primo teaser svela l’oscuro ritorno della serie sci-fi horror; Il primo round di Melbourne segna l’inizio dell’avventura di Arvid Lindblad in Formula 1; Calcio, Venezia-Avellino 4-0: i lagunari riprendono la corsa, campani impotenti schiantati già nel primo tempo. FROM 4: il primo teaser svela l’oscuro ritorno della serie sci-fi horrorParamount+ ha rilasciato il teaser della quarta stagione di FROM. Ecco tutti i dettagli e la data di uscita dell'acclamata serie horror sci-fi. universalmovies.it FROM – stagione 4: primo teaser trailer ufficialeParamount+ ha diffuso oggi il primo teaser ufficiale della quarta stagione di FROM, l’acclamata serie sci-fi horror amatissima dai fan. cinefilos.it MARCH 9 2009 Oasis released the single "Falling Down" from the album Dig Out Your Soul. Noel Gallagher, who wrote this track and provided the vocals, told Q magazine October 2008: "Three chords, one note Krautpop! The kind of song I've wanted to writ - facebook.com facebook 5 unfortunate moments from the Tua Tagovailoa Miami Dolphins era x.com