Frodi UE | 554 casi 67,5 milioni a rischio

Nel 2024, sono stati registrati 554 casi di frodi e irregolarità che coinvolgono fondi dell’Unione Europea, con un rischio complessivo di circa 67,5 milioni di euro. Le autorità hanno individuato queste irregolarità attraverso controlli e indagini mirate, evidenziando un livello significativo di vulnerabilità nei sistemi di gestione dei fondi comunitari. La maggior parte delle anomalie si concentra in determinati settori e regioni.

Il bilancio delle irregolarità e delle frodi nei confronti dell’Unione Europea per il 2024 è stato reso pubblico attraverso la relazione del Comitato per la lotta contro le frodi (Colaf), evidenziando come l’Italia abbia trasmesso all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf) ben 554 segnalazioni che corrispondono a un valore complessivo di 67,5 milioni di euro. Questi numeri, presentati il 5 marzo alla Sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicano che la stragrande maggioranza dei casi riguarda irregolarità amministrative piuttosto che frodi accertate, con una distinzione netta tra i due tipi di violazioni finanziarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frodi UE: 554 casi, 67,5 milioni a rischio Articoli correlati Frodi Ue, la relazione Colaf: 554 segnalazioni italiane per 67,5 milioni. Foti: «Sistema antifrode all’avanguardia, i numeri lo attestano»Cinquecentocinquantaquattro segnalazioni trasmesse all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), per un importo complessivo di 67,5 milioni di... Fondi europei, in Italia segnalazioni di frodi e irregolarità per 67,5 milioni di euro (solo nel 2024)Nel 2024 l'Italia ha trasmesso all'Unione europea 554 segnalazioni di irregolarità o frodi nella gestione dei fondi comunitari, per un importo... Approfondimenti e contenuti su Frodi UE 554 casi 67 5 milioni a rischio Frodi UE, la relazione Colaf: 554 segnalazioni italiane per 67,5 milioni. Foti: «Sistema antifrode all’avanguardia, i numeri lo attestano»Nell’Ue rilevate 13.589 irregolarità per 1,84 miliardi di euro. Il generale Bartoloni (Gdf): «Digitalizzazione elemento cardine della strategia». Alla presentazione anche il senatore Terzi di Sant’Aga ... msn.com L’UE propone obblighi contabili più severi per evitare frodiLa Commissione europea ha approvato oggi una proposta di direttiva sugli obblighi di revisione contabile nell?Unione Europea, che servirà a rendere più difficili i casi di frode o malversazione come ... vita.it