Frida e Diego | lettere d’amore e dolore a Prato

Giovedì 12 marzo alle 18, nel salotto culturale di La più Piccola Biblioteca di Prato, si terrà un incontro della rassegna Corrispondenze, curata dal critico d’arte Ilaria Magni. L’evento si concentra sulle lettere d’amore e dolore scritte da Frida e Diego, che saranno al centro di questa discussione dedicata a esplorare il loro rapporto attraverso i documenti epistolari.

Il salotto culturale de La più piccola biblioteca di Prato ospiterà giovedì 12 marzo alle ore 18 un nuovo incontro della rassegna Corrispondenze, curata dal critico d’arte Ilaria Magni. L’appuntamento vedrà come protagonisti le vite intrecciate e tormentate di Frida Kahlo e Diego Rivera, raccontati attraverso lettere, diari e testimonianze private. L’evento si svolgerà presso l’Art Hotel Milano in via Tiziano, offrendo al pubblico un viaggio conviviale tra amore, pittura e identità messicana. In collaborazione con Operà Art Restaurant sarà servito un aperitivo tematico con cocktail Frida e pinsa Diego per accompagnare la lettura ad alta voce dei testi scelti dai due artisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

