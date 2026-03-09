Franz Ferdinand attaccano l’IDF per l’uso non autorizzato della super hit Take Me Out

I Franz Ferdinand hanno accusato l’IDF di aver utilizzato illegalmente la loro canzone “Take Me Out” in un video di propaganda. La band di Glasgow ha espresso il suo disappunto pubblicamente, sottolineando che il brano è stato impiegato senza autorizzazione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dall’IDF riguardo questa vicenda.

I Franz Ferdinand su tutte le furie: il gruppo di Glasgow ha attaccato l’IDF per aver utilizzato il successo della band Take Me Out, in un nuovo video di propaganda. Alex Kapranos e soci sono attualmente impegnati in un tour nel Regno Unito ed in Europa a supporto del loro settimo lavoro in studio, The Human Fear uscito lo scorso anno. I Franz Ferdinand hanno dato voce alla loro opinione politica da tempo, come quando nel 2016 avevano pubblicato il brano Demagogue prima della prima vittoria di Trump alle elezioni presidenziali, il cui testo includeva: “ Those pussy-grabbing fingers won’t let go of me now ” (Quelle dita che mi afferrano la f**a non mi lasceranno più). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Franz Ferdinand attaccano l’IDF per l’uso non autorizzato della super hit “Take Me Out” Articoli correlati Noisy Naples Fest 2026, a Napoli arrivano Kasabian, Franz FerdinandNapoli si prepara ad accogliere una nuova edizione del Noisy Naples Fest, un evento che si consolida come uno dei punti di riferimento dell'estate... Noisy Naples Fest 2026 alla Mostra d’Oltremare: Franz Ferdinand e Kasabian guidano la due giorniIl Noisy Naples amplia i suoi orizzonti e aggiunge un nuovo spazio alla sua programmazione estiva, alla Mostra d’Oltremare di Napoli.