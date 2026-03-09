Franchini cambia ritmo | la Galli vince e vola al terzo posto

Andrea Franchini ha preso in mano la squadra e ha cambiato ritmo, portando la Galli alla vittoria. La squadra ha conquistato il terzo posto grazie a una prestazione convincente. La partita si è conclusa con il successo della Galli, che ora occupa quella posizione in classifica. La vittoria rappresenta un risultato importante per il team e il nuovo allenatore.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il nuovo corso targato Andrea Franchini, subentrato in settimana all'esonerato Garcia, dà i suoi primi frutti alla Galli che torna a sorridere in casa conquistando due punti cruciali in classifica contro Viterbo dopo tre sconfitte consecutive e riacciuffando il terzo posto con Empoli e Torino. 79-68 il punteggio finale per le sangiovannesi. Una gara più difficile del previsto con l'ultimo periodo dove il pallino del gioco passa nelle mani di Viterbo, che con Stanislavova e Bardarè rosicchia punti preziosi, arrivando a un sorprendente -6 (59-53). La Galli commette errori in attacco, ma due canestri di Favre ridanno respiro, ristabilendo la doppia cifra di scarto.