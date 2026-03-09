Francesco Tesei al Teatro Puccini con Wow

Al Teatro Puccini, l’attore e regista Francesco Tesei presenta lo spettacolo “Wow”. Dopo “Telepathy”, che esplorava il legame tra Shakespeare e le ferite del periodo post-pandemia, questa nuova produzione si concentra su una delle caratteristiche particolari del suo lavoro. Lo spettacolo affronta temi legati alla follia, alla perdita e allo smarrimento, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Se lo spettacolo precedente (“Telepathy”) costruiva un ponte tra l’Amleto di Shakespeare e le ferite - personali e sociali - del post-pandemia, giocando con il tema della follia, della perdita e dello smarrimento, con il nuovo spettacolo Tesei punta il riflettore verso una delle caratteristiche fondamentali del suo lavoro, ma anche una delle esperienze umane più gratificanti: la Meraviglia. Ecco, dunque, “WOW”: il titolo del quinto spettacolo teatrale di Francesco Tesei è l’esclamazione più frequente e spontanea di chi assiste agli spettacoli del Mentalista, ma anche la sintesi estrema dell’Esperienza della Meraviglia, che lo scrittore Alessandro Baricco descrive come l’unione di Stupore e Bellezza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Il mentalista Francesco Tesei torna a teatro con uno show che inneggia alla meraviglia, al Fabbri in scena "Wow"A colpi di pennello, attraverso racconti ed “esperimenti” di mentalismo costruiti con la partecipazione del pubblico, la meraviglia emerge nello show... ’Wow’: la meraviglia al Fabbri con TeseiLa meraviglia entra in scena come esperienza da vivere, non come effetto da spiegare.