Fosforo bianco in Libano | prove su Yohmor e accuse gravi

Un'organizzazione per i diritti umani ha raccolto prove che indicano l'uso di ordigni al fosforo bianco da parte delle forze israeliane contro zone popolate nel Libano meridionale. Le prove si concentrano su un'area chiamata Yohmor, dove si sostiene siano stati impiegati questi materiali. Nessuna parte ha ancora commentato pubblicamente i dettagli delle accuse.

Un'organizzazione per i diritti umani ha raccolto prove che indicano l'impiego di ordigni al fosforo bianco da parte delle forze israeliane contro aree abitate nel Libano meridionale. Il dossier si concentra sugli attacchi verificati a Yohmor, un villaggio colpito dalle operazioni militari recenti. L'analisi dei dati raccolti include immagini fotografiche e comunicazioni ufficiali dell'esercito che documentano gli eventi sul terreno. La segnalazione arriva mentre la tensione nella regione rimane alta, con nuove accuse che puntano il dito verso l'uso di armi vietate in contesti civili. Prove sul terreno: il caso di Yohmor. Il centro della questione è il villaggio di Yohmor, dove le testimonianze raccolte mostrano l'impatto diretto degli scontri sulla popolazione locale.