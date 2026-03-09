Formula 1 – GP Australia record su Sky con Russell vincitore e ascolti in crescita

Il Gran Premio d'Australia di Formula 1 è stato seguito da oltre 729 mila spettatori medi tra Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Go. La gara è stata vinta da George Russell e gli ascolti sono risultati in crescita rispetto alle edizioni precedenti. La copertura trasmessa da Sky ha registrato un record di audience per l'evento.

Formula 1 GP Australia su Sky registra ascolti record con la vittoria di George Russell e oltre 729 mila spettatori medi tra Sky Sport Uno Sky Sport F1 e Sky Go. La nuova era della Formula 1 parte forte nella Casa dello Sport di Sky. Il primo GP della stagione in Australia – in diretta esclusiva domenica dalle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K – con la telecronaca di Carlo Vanzini, Marc Genè e Roberto Chinchero - è stato visto da.

