Forbidden fruit nuova programmazione | la soap turca riapproda nel serale di Canale 5

Cambio palinsesto Mediaset che farà felici i tantissimi fans di Forbidden fruit: il serial turco che vede protagonisti Yildiz, Zeynep, Ender e Halit approda anche nel serale di Canale 5. Gli spettatori potranno così seguire la storia in daytime, tutti i giorni dal lunedì al sabato, e contare anche su un episodio extra in prima serata. Forbidden fruit, l’appuntamento quotidiano su Canale 5. Da tempo ormai i fans della dizi turca sanno di poter trovare ad attenderli i loro beniamini tutti i giorni – dal lunedì al sabato – con episodi di circa 40 minuti. Le vicende di Yildiz e Zeynep sono a poco a poco entrate nel cuore dei telespettatori, rendendo questo serial turco uno dei prodotti di punta del daytime di Canale 5. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

