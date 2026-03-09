Forbidden fruit 3 replica puntata del 9 marzo in streaming | Video Mediaset
Oggi, lunedì 9 marzo, viene trasmessa in streaming una nuova puntata di Forbidden Fruit 3. Nella scena, Yigit informa Sahika di aver fatto progressi con Lila, ma lei gli chiede di allontanarsi dalla ragazza, ritenendo che questa strategia possa aumentare il suo interesse. La serie continua a seguire le vicende dei personaggi coinvolti in questa storyline.
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 9 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yigit comunica a Sahika di essere riuscito ad avvicinarsi a Lila, ma lei gli ordina di prendere le distanze dalla ragazza convinta che questo fara' aumentare il suo interesse. Yigit diventa freddo e Lila ne soffre. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 29 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.
