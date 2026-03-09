Nel terzo turno del BNP Paribas Open di Indian Wells, Joao Fonseca ha sconfitto Tommy Paul con un punteggio netto, qualificandosi per gli ottavi di finale. La partita ha visto il giocatore portoghese dominare l'incontro e mettere in difficoltà il tennista statunitense. Ora, Fonseca attende il suo prossimo avversario.

Il terzo turno del BNP Paribas Open di Indian Wells ha la conferma di Joao Fonseca come nuovo protagonista, capace di eliminare il padrone di casa Tommy Paul con un punteggio netto. La vittoria brasiliana apre la strada a uno scontro diretto contro il numero due del mondo, Jannik Sinner, negli ottavi di finale. In questo quinto giorno di torneo, si sono definiti anche gli altri tre qualificati: Arthur Fils e Felix Auger-Aliassime hanno superato rispettivamente Marton Fucsovics e Geoffrey Diallo, mentre l’azzurro Flavio Cobolli è uscito sconfitto. L’Italia vive momenti contrastanti in questa edizione californiana: da un lato la certezza della presenza di Sinner che vince rapidamente su Shapovalov, dall’altro la stanchezza mostrata da Cobolli che non riesce a replicare le prestazioni precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fonseca travolge Paul: Sinner in agguato agli ottavi

Articoli correlati

ATP Indian Wells 2026, Fonseca sulla strada di Sinner negli ottavi! Eliminati Shelton e MensikSono arrivati i responsi dei match di terzo turno della parte bassa del tabellone di singolare maschile del Masters 1000 di Indian Wells.

Indian Wells, Tiafoe si vendica di Cobolli e lo butta fuori. Fonseca batte Paul e si regala SinnerNonostante la bella vittoria all’esordio contro Kecmanovic, le fatiche di Acapulco, da un punto di vista tanto tennistico quanto logistico, finiscono...

Altri aggiornamenti su Fonseca travolge

Argomenti discussi: Sinner travolge Shapovalov a Indian Wells: vittoria netta e ottavi conquistati.

Sinner, quando gioca gli ottavi di finale a Indian Wells: data, orario, e dove vederlo. Sfiderà o Fonseca o PaulJannik Sinner rimedia alla falsa partenza e batte in due set il canadese Shapovalov (6-3, 6-2) in un'ora e tredici minuti. Una partita gestita alla perfezione dal numero due del mondo ... ilgazzettino.it

Indian Wells, Tiafoe si vendica di Cobolli e lo butta fuori. Fonseca batte Paul e si regala SinnerL'americano, battuto da Flavio nella finale del 500 in Messico, si prende una sonora rivincita davanti al suo pubblico: 6-1 6-2. Avanti Auger-Aliassime e Fils ... msn.com