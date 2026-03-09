Nella notte tra sabato e domenica a Follonica, via La Marmora, almeno dieci auto sono state danneggiate con vetri posteriori e laterali rotti. Nessuno è stato segnalato come ferito e le cause del gesto sono ancora sconosciute. La Polizia sta indagando per identificare i responsabili dei danni alle vetture.

Nella notte tra sabato e domenica a Follonica, in via La Marmora, almeno dieci veicoli hanno subito danni gravi ai vetri posteriori e laterali. L’episodio si colloca nel contesto dei festeggiamenti tradizionali per i cento giorni alla maturità, ma il nesso causale diretto non è ancora stato confermato dalle autorità. I proprietari delle auto hanno scoperto al risveglio lunotti infranti e finestrini spaccati, trasformando una ricorrenza gioiosa in un bilancio di vetri rotti e carrozzerie danneggiate. Molti residenti della zona hanno già iniziato a presentarsi presso le forze dell’ordine per formalizzare la denuncia dei danni subiti nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Follonica: 10 auto danneggiate, vetri rotti dopo i festeggiamenti

