Una grande folla si è radunata nel centro di Bologna per incontrare i membri dei Wu-Tang Clan, che si sono presentati in galleria Acquaderni. I fan hanno atteso ore per ottenere autografi, alcuni si sono fatti firmare anche le scarpe, mentre altri si sono scattati foto con le Due Torri sullo sfondo. La presenza del gruppo ha attirato numerosi appassionati nella zona.

Nel centro di Bologna c’è chi si fa le foto con dietro le Due Torri e chi se le fa col Wu-Tang Clan in galleria Acquaderni. E la fila dei fans, ieri, era davvero lunga: 250 persone più o meno per il firma copie dell’album Black Samson, the Bastard Swordsman, organizzato alla Feltrinelli con alcuni membri del collettivo di Staten Island, che poi si esibirà in serata all’ Unipol Arena di Casalecchio nell’unica data italiana. Uno dei gruppi più influenti dell’ hip hop di tutti i tempi (sono stati anche influenti per lo street style, tra coloro che hanno dato un nuovo significato alla moda preppy di Tommy Hilfiger e Polo Ralph Lauren), a due passi da piazza Maggiore, per passare un paio d’ore coi fans giunti da tutta Italia e anche da varie città europee. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Folla per i Wu-Tang in galleria. C’è chi si fa firmare anche le scarpe

