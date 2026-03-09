Foggia e la Capitanata regine dell’energia rinnovabile presentano ancora ritardi inaccettabili

Foggia e la Capitanata, territori riconosciuti per il loro ruolo nell’energia rinnovabile, continuano a mostrare ritardi significativi nelle procedure di sviluppo e implementazione di nuovi impianti. Nonostante le potenzialità e gli investimenti, alcune iniziative non sono ancora state completate o approvate, rallentando così la crescita del settore nella regione. La situazione evidenzia un divario tra le aspettative e la realtà operativa.

Il governo ha approvato il decreto bollette con misure per ridurre il costo dell’energia per famiglie e imprese e per intervenire su alcune distorsioni del mercato energetico. Un decreto che va ulteriormente rafforzato alla luce dei nuovi conflitti in Iran che potrebbero far raddoppiare il costo dell'energia per i nostri associati e per l'intero Paese. Il provvedimento può ridurre il costo dell’elettricità di circa 20-30 €MWh e del gas di 10-15 €MWh per i settori energivori. Come ben sappiamo il prezzo dell’energia in Italia resta più alto rispetto ad altri Paesi europei. Incidono fattori come il costo della CO2 nel sistema ETS e il funzionamento del mercato energetico europeo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

