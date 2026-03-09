Floky vibrazioni padel azzerati con manicotto biomeccanico su tessuto

Una società innovativa di Brescia ha sviluppato il primo manicotto biomeccanico in tessuto progettato per ridurre le vibrazioni sul braccio durante il gioco a padel. Questo dispositivo, applicato sul tessuto, elimina il 30% delle vibrazioni generate dall’impatto della racchetta con la pallina. Si tratta di un’innovazione che mira a migliorare l’esperienza dei giocatori di padel.

(Adnkronos) – Floky, pmi innovativa bresciana, è la prima azienda al mondo ad aver creato un manicotto biomeccanico su tessuto che riduce del 30% le vibrazioni sul braccio generate dall’impatto della racchetta con la pallina giocando a padel. La sua prima ricerca scientifica mai realizzata sul padel segna un nuovo standard per l’innovazione sportiva data-driven.. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

