Fiumicino potature su via della Scafa | modifiche alla viabilità tra piazza della Madonnella e il ponte

A Fiumicino, da oggi su via della Scafa sono in corso potature delle alberature che hanno portato a modifiche temporanee alla viabilità tra piazza della Madonnella e il ponte. La strada è stata parzialmente chiusa e il traffico deviato per permettere l’intervento. I lavori sono previsti per tutta la giornata, con possibili variazioni in base all’andamento delle operazioni.

Fiumicino, 9 marzo 2026 – Cambia temporaneamente la viabilità su via della Scafa per consentire il regolare svolgimento dei lavori di potatura delle alberature. A partire da lunedì 10 marzo e fino a fine lavori, nella fascia oraria 7-17.30, sarà infatti istituita una disciplina di traffico provvisoria lungo un tratto della strada. La modifica alla viabilità. Nel dettaglio, è prevista l'istituzione del senso unico alternato nel tratto di via della Scafa compreso tra piazza della Madonnella e il ponte della Scafa. Possibili disagi per gli automobilisti. Gli automobilisti in transito nella zona dovranno quindi prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta sul posto e tenere conto di eventuali disagi o code, soprattutto nelle fasce di maggiore traffico.