Fiumicino 200mila euro per i ponti

Il Comune di Fiumicino ha destinato 200mila euro per interventi sui ponti che collegano Isola Sacra al centro storico. L’obiettivo è riparare e migliorare le strutture essenziali per il traffico locale, interventi che riguardano principalmente i ponti più usurati della zona. La ripartizione dei fondi si concentra su lavori di manutenzione e sistemi di sicurezza per garantire il passaggio pedonale e veicolare.

Fiumicino, 9 marzo 2026 – Il Comune (ri)mette mano ai suoi collegamenti essenziali, quelli che da decenni permettono alla quotidianità di scorrere tra Isola Sacra e il centro storico. Il Comune ha ufficializzato l’apertura della procedura telematica per la ristrutturazione degli organi meccanici della passerella pedonale e del Ponte 2 Giugno. Un intervento non più rimandabile per due strutture che, per quanto storiche e soggette a vetustà, rappresentano l’unico cordone ombelicale tra le due zone della città. Negli anni, i frequenti guasti e le fragilità meccaniche hanno alimentato dure polemiche, trasformando ogni blocco tecnico in un’emergenza per la mobilità dei residenti, costretti a fare i conti con infrastrutture che mostrano i segni del tempo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Quasi 200mila addobbi di Natale non sicuri e 200 giubbotti contraffatti: in Brianza sequestri per 200mila euroMonza, 22 dicembre 2025 - Tornano i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza per un Natale... Manovra 2026, tutte le novità: pensioni anticipate, taglio Irpef da 440 euro, rottamazione cartelle e casa fuori Isee fino a 200mila euroLa Manovra 2026 introduce una serie di misure destinate a incidere in modo profondo su pensioni, fisco, casa e lavoro, con una nuova stretta sugli...