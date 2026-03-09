Firenze treni | donna investita a Rifredi circolazione sospesa per oltre un’ora

Oggi a Firenze, nella zona di Rifredi, si è verificato un incidente ferroviario quando una donna di 47 anni è stata investita nei pressi della stazione. La circolazione dei treni è stata sospesa per oltre un’ora a causa dell’evento. La situazione ha causato disagi ai pendolari che si trovavano lungo quella tratta. La polizia e i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto.

FIRENZE – Incidente sui binari a Firenze nella serara di oggi, 9 marzo 2026. Una donna di 47 anni è stata investita nei pressi della stazione di Rifredi. E’ accaduto poco prima delle 20, all’altezza di via dello Steccuto. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi. Subito dopo l’investimento la circolazione ferroviaria è stata sospesa per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. La circolazione è stata successivamente ripristinata, ma per tutta la serata si sono registrati pesanti rallentamenti. Trenitalia fa sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali sono stati instradati sulla linea convenzionale e hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

