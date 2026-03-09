Dopo l'affondo di un giornalista, Fiorello ha deciso di imitare Sal Da Vinci in modo scherzoso, commentando la sua vittoria al Festival di Sanremo 2026. La polemica riguardante la canzone “Per sempre sì” continua a tenere banco, a quasi una settimana dall’esito della gara. La discussione si concentra sulla vicenda e sulle reazioni di artisti e pubblico.

A quasi una settimana dalla controversa vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026, il polverone intorno a Per sempre sì non accenna a placarsi. Anzi, si arricchisce di un nuovo capitolo che porta la firma inconfondibile di Fiorello, maestro indiscusso della parodia televisiva italiana. Nella puntata di La Pennicanza andata in onda il 5 marzo, lo showman siciliano ha offerto al pubblico una delle sue imitazioni più riuscite, vestendo letteralmente i panni del cantante napoletano per rispondere, a modo suo, alle durissime critiche mosse da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. Il giornalista aveva infatti stroncato senza mezzi termini il brano vincitore, arrivando persino a definirlo potenziale colonna sonora di “ un matrimonio della camorra “, scatenando immediate reazioni indignate. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Fiorello imita Sal Da Vinci dopo l’affondo di Cazzullo: “Ritagliavamo solo i suoi articoli, il resto lo buttavamo”

Articoli correlati

Fiorello imita Sal Da Vinci che risponde ad Aldo Cazzullo: “Ritagliavamo i suoi articoli e buttavamo il giornale”Fiorello imita Sal Da Vinci alle prese con le critiche di Cazzullo: "La mia famiglia ritagliava solo i suoi articoli e ora dice che la mia canzone è...

“Cazzullo? In famiglia ritagliavamo sempre i suoi articoli e buttavamo il resto del giornale. Ci sono rimasto male”: il Sal Da Vinci fake di Fiorello risponde alla stroncatura del giornalistaA quasi una settimana dalla vittoria al Festival di Sanremo, non si placano le polemiche intorno alla canzone di Sal Da Vinci.

Contenuti e approfondimenti su Fiorello imita Sal Da Vinci dopo...

Temi più discussi: VIDEO| Fiorello imita Sal Da Vinci dopo la stroncatura di Aldo Cazzullo: In famiglia ci siamo rimasti male; Fiorello imita Sal Da Vinci che risponde ad Aldo Cazzullo: Ritagliavamo i suoi articoli e buttavamo il giornale; Fiorello imita Sal Da Vinci, 'Cazzullo? In famiglia ci siamo rimasti male'; Se le critiche a Sal Da Vinci diventano offese, valuteremo vie legali, le parole dell'avvocato del cantante.

Fiorello imita Sal Da Vinci e punzecchia CazzulloLa polemica sulla vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo continua a far discutere. Dopo le dure critiche del giornalista Aldo Cazzullo, nelle ... ilsipontino.net

Fiorello e Biggio si dicono Per sempre sì: la parodia (imperdibile) di Sal Da VinciC'è chi lo ammette e chi nega, ma il brano di Sal Da Vinci sta travolgendo tutti e lo showman catanese non ha perso occasione di esibirsi a modo suo: il video della gag ... balarm.it

Sal Da Vinci, tecnicamente impeccabile. - facebook.com facebook

Sal Da Vinci, le Suore Bologna cantano e ballano “Per sempre sì”. E il loro video spopola x.com