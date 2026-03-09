fiocco azzurro per la prato ideale ecco le idee con i lego e tangram

Gli studenti della prima B della scuola primaria Santa Gonda hanno scelto di dedicarsi alla creatività, utilizzando i mattoncini Lego e i puzzle Tangram per immaginare e rappresentare il futuro. In un momento in cui tutto sembra accelerare, queste attività hanno permesso ai bambini di esprimere idee e sogni attraverso il gioco e il disegno, coinvolgendo attivamente i partecipanti nel processo di costruzione e scoperta.

In un mondo che va sempre di corsa, gli alunni della classe 1ª B della scuola primaria Santa Gonda hanno deciso di fermarsi a disegnare il futuro. Tutto inizia con un racconto. Un giorno, un bambino di nome Fiocco Azzurro si sveglia e dalla finestra quello che vede non è una città qualunque, è una Prato che poggia su un immenso tappeto azzurro. "È un grande pannello solare che abbraccia tutta la città" raccontano gli studenti, "per darle energia pulita senza sprecare nulla". Qui Fiocco Azzurro capisce che ogni lettera del nome della sua città nasconde un segreto bellissimo. Guarda la P e la O e vede il cuore della città, dove le strade passano vicine ai monumenti, come il Castello dell’Imperatore, Palazzo Pretorio e il Duomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

