Fino ad adesso questi rigori sono stati dati tutti Mi fa piacere che sia cambiato qualcosa | la teoria di Costacurta sul mani di Ricci

Durante le ultime partite, tutti i rigori per mani sono stati concessi senza eccezioni. Un ex calciatore ha commentato dicendo che è positivo il fatto che, nelle ultime due giornate, ci siano stati dei cambiamenti in questo senso. La sua osservazione si concentra sulla differenza rispetto al passato, senza entrare in analisi più approfondite.

“Fino ad adesso questi rigori sono stati dati tutti. Mi fa piacere però il fatto che da due giornate sia cambiato qualcosa “. Questa è la teoria di Alessandro Costacurta sull’episodio più contestato di Milan – Inter, il derby vinto 1 a 0 dai rossoneri. Il riferimento è ovviamente al tocco di braccio di Samuele Ricci in area di rigore, con i nerazzurri che hanno protestato chiedendo un penalty. L’arbitro Doveri in campo non ha visto nulla, ma non è stato richiamato dal Var ( Abisso e Di Bello ). Sull’episodio i cosiddetti moviolisti si sono divisi: per alcuni, come Graziano Cesari, era rigore netto. Per altri invece il movimento di Ricci era congruo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

