Un politico ha espresso un giudizio pessimista sulla nomina di Khamenei, affermando che questa decisione alimenta un clima di sfiducia. Riguardo al conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, ha dichiarato che è difficile fare previsioni e ha evidenziato di avere alcuni motivi di pessimismo. La sua opinione si basa su considerazioni personali riguardo agli sviluppi geopolitici recenti.

AGI - Sul conflitto fra Iran, Stati Uniti e Israele, "è molto difficile fare previsioni, da parte mia c'è qualche ragionato motivo di pessimismo ". Lo dichiara Gianfranco Fini, interpellato dall'AGI a margine di un convegno sull'Iran, alla Camera dei deputati. "Partiamo dall'ultimo fatto", spiega Fini, "la nomina del figlio di Khamenei a guida suprema. È una risposta politica che il regime iraniano dà a coloro che pensavano che ci potesse essere una divisione fra religiosi e pasdaran. Ed è soprattutto una affermazione che ha più o meno questo tenore: ci potete bombardare, potete uccidere i nostri capi, ma noi combatteremo fino alla fine, vinceremo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fini: "La nomina di Khamenei induce al pessimismo"

Iran, ferito il figlio di Khamenei: è l'erede designato. L'Assemblea degli Esperti va al voto per la nomina della Guida suprema«L'erede designato in Iran, il figlio di Khamenei, è stato ferito ma a quanto pare è ancora vivo».

Mojtaba Khamenei: la nomina che sigilla il regime iranianoLa televisione di Stato iraniana ha comunicato ufficialmente l’ascesa di Mojtaba Khamenei a nuova Guida suprema.

