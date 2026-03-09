Fini | La nomina di Khamenei induce al pessimismo
Un politico ha espresso un giudizio pessimista sulla nomina di Khamenei, affermando che questa decisione alimenta un clima di sfiducia. Riguardo al conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele, ha dichiarato che è difficile fare previsioni e ha evidenziato di avere alcuni motivi di pessimismo. La sua opinione si basa su considerazioni personali riguardo agli sviluppi geopolitici recenti.
AGI - Sul conflitto fra Iran, Stati Uniti e Israele, "è molto difficile fare previsioni, da parte mia c'è qualche ragionato motivo di pessimismo ". Lo dichiara Gianfranco Fini, interpellato dall'AGI a margine di un convegno sull'Iran, alla Camera dei deputati. "Partiamo dall'ultimo fatto", spiega Fini, "la nomina del figlio di Khamenei a guida suprema. È una risposta politica che il regime iraniano dà a coloro che pensavano che ci potesse essere una divisione fra religiosi e pasdaran. Ed è soprattutto una affermazione che ha più o meno questo tenore: ci potete bombardare, potete uccidere i nostri capi, ma noi combatteremo fino alla fine, vinceremo. 🔗 Leggi su Agi.it
Iran, ferito il figlio di Khamenei: è l'erede designato. L'Assemblea degli Esperti va al voto per la nomina della Guida suprema«L'erede designato in Iran, il figlio di Khamenei, è stato ferito ma a quanto pare è ancora vivo».
Mojtaba Khamenei: la nomina che sigilla il regime iranianoLa televisione di Stato iraniana ha comunicato ufficialmente l’ascesa di Mojtaba Khamenei a nuova Guida suprema.
