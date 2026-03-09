Il commercio internazionale di armi è in aumento e l’Europa si conferma come il principale importatore mondiale. La crescita è legata alla guerra in Ucraina, al peggioramento della situazione di sicurezza nel continente e al rafforzamento dell’industria della difesa occidentale. Questi cambiamenti hanno portato a un nuovo equilibrio geografico nel mercato delle armi, con un incremento delle importazioni europee.

L'Italia sale al sesto posto come Paese esportatore Il commercio internazionale di armi torna a crescere con decisione e registra un nuovo riequilibrio geografico segnato dalla guerra in Ucraina, dal deterioramento del contesto di sicurezza europeo e dal rafforzamento dell'industria della difesa occidentale. È quanto emerge dall'ultimo rapporto sui trasferimenti internazionali di armamenti pubblicato dallo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), che analizza i flussi globali di sistemi militari nel quinquennio 2021-2025.

© Lanotiziagiornale.it - Fine guerra mai: Europa primo importatore di armi nel mondo

