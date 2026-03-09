Finalmente a casa il Cisterna Volley è rientrato da Dubai | La paura è stata tanta

Il Cisterna Volley è tornato ieri sera in Italia dopo aver concluso la trasferta a Dubai. All’aeroporto, circa cento persone tra tifosi e familiari hanno accolto la squadra con entusiasmo. La squadra aveva lasciato Dubai poco prima, e il ritorno ha suscitato grande interesse tra i presenti. I giocatori sono stati accolti con applausi e foto ricordo prima di lasciare l’aeroporto.

Ad accogliere squadra, staff e dirigenti un centinaio di persone tra tifosi e familiari. Il presidente Rocca: “Bentornati. Il Lazio è orgoglioso di voi” Finalmente a casa. Il Cisterna Volley ha fatto rientro ieri sera da Dubai accolto da un centinaio di persone, tra tifosi e familiari. Un abbraccio che ha fatto bene a squadra, staff e dirigenti dopo i giorni difficili nella città degli Emirati Arabi coinciso con l’inizio degli attacchi di Usa e Israele all’Iran che hanno riacceso le tensioni in Medio Oriente. Il Cisterna Volley è atterrato all’aeroporto di Fiumicino nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 marzo, con un volo della compagnia Emirates, a bordo dell’aereo EK095, decollato da Dubai alle 11 (14 italiane). 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Niente da fare nella “finalina”, quarto posto per il Cisterna Volley a DubaiGli uomini di coach Morato accusano la stanchezza e cedono il passo all’Alsamawi che vince in tre set e sale sul gradino più basso del podio del Nas... Il Cisterna Volley a Dubai: “Situazione sotto controllo”Rassicurazioni dalla società dopo gli attacchi da parte dell’Iran nella città degli Emirati Arabi: “Comunicheremo in tempo reale gli aggiornamenti... Tutti gli aggiornamenti su Cisterna Volley Discussioni sull' argomento Cisterna torna a casa accolta dall’affetto della sua gente; Dubai, il Cisterna è tornato a casa. LE IMMAGINI. Il Cisterna Volley torna a casa, sollievo dopo la pauraDopo 10 giorni a Dubai l'arrivo a Fiumicino, poi la partenza in pullman verso Cisterna e l'accoglienza della città. La paura, i droni e il timore di non poter ripartire ... rainews.it Pallavolo Crisi Iran – Cisterna Volley ieri sera è tornata a casa da DubaiIl Cisterna Volley è tornato in Italia. La squadra pontina è atterrata all’aeroporto di Fiumicino nel tardo pomeriggio di ieri con un volo della compagnia Emirates, a bordo dell’aereo EK095, decollato ... ivolleymagazine.it Il Cisterna Volley rientrato da Dubai, 'la paura è stata tanta'. Arrivo a Fiumicino. Il direttore sportivo, 'grazie per questa accoglienza' #ANSA x.com Il Cisterna Volley chiude al quarto posto il Nas Tournament di Dubai. Nella finale per il terzo posto la squadra allenata da Guillermo Falasca Morato è stata battuta dall’Alsamawi in tre set: 21-25, 14-25, 20-25. - facebook.com facebook