Finali regionali Gold Junior e Senior | la Ginnastica Falciai protagonista a Terranuova

A Terranuova si sono svolte le finali regionali Gold Junior e Senior di ginnastica. La Ginnastica Falciai ha partecipato con diversi atleti, che hanno gareggiato nelle rispettive categorie. L’evento ha visto numerosi spettatori assistere alle esibizioni e alle competizioni tra le migliori rappresentative della regione. La partecipazione della squadra locale ha attirato l’attenzione dell’intera comunità e degli appassionati di ginnastica.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Finali regionali Gold Junior e Senior: l a Ginnastica Falciai protagonista a Terranuova. Bindi (Senior 1) e Berti (Juniores 2) conquistano due ori. A Terranuova si sono svolte ieri le finali regionali Gold Junior e Senior di ginnastica ritmica, una rassegna che ha riunito le migliori atlete della regione e che ha offerto uno spettacolo di alto livello tecnico. In questo contesto, l a Ginnastica Falciai si è distinta con risultati importanti, confermando la qualità del lavoro svolto in palestra e la crescita delle proprie ginnaste. Nella categoria Senior 1, splendida vittoria per Ginevra Bindi, che ha conquistato la medaglia d’oro:complessivamente il settimo titolo regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

