Il 11 marzo 2026 a Bari si terrà la finale del concorso Divina Colomba, un evento dedicato alla tradizione dolciaria italiana. Federico Cosmo, rappresentante del panificio di Giussano, parteciperà alla competizione nella categoria cioccolato con la sua colomba brianzola. La competizione coinvolge diversi pasticceri provenienti da varie parti d’Italia, tutti pronti a presentare le proprie creazioni.

Il 11 marzo 2026 a Bari si disputerà la finale del concorso Divina Colomba, dove Federico Cosmo porterà il prodotto del panificio di Giussano per gareggiare nella categoria cioccolato. Questa selezione rappresenta un riconoscimento tangibile della qualità artigianale brianzola, confermando che le eccellenze locali non sono solo retorica ma realtà produttiva misurabile. Secondo i dati dell’osservatorio Goloasi, la richiesta di questo lievitato è in costante crescita: il 66,1% degli operatori prevede un aumento dei volumi di vendita per l’anno in corso. La stagione commerciale, secondo l’83,5% degli artigiani, si esaurirà in massimo tre settimane, rendendo cruciale la scelta di materie prime di altissima qualità e di una lavorazione impeccabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Finali a Bari: la colomba brianzola sfida l’Italia

