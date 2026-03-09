Filippo Ganna, campione italiano di ciclismo, ha dichiarato che la sua condizione fisica è buona, ma preferisce non esagerare nelle dichiarazioni prima della gara di Sanremo. Conosciuto per le sue prestazioni nelle corse su strada, Ganna ha recentemente ottenuto un risultato importante in una competizione a Lido di Camaiore. La sua presenza nel circuito italiano continua a essere molto seguita dagli appassionati.

Filippo Ganna conferma il suo rapporto privilegiato con le strade di Lido di Camaiore e vince per la quarta volta negli ultimi cinque anni la cronometro d’apertura della Tirreno-Adriatico, dimostrando un incoraggiante stato di forma verso i primi grandi appuntamenti della sua stagione (su tutti la Sanremo e la Parigi-Roubaix) e costruendo anche un buon margine nella classifica generale della breve corsa a tappe italiana. Il cronoman azzurro si è imposto con un vantaggio di 22? sul compagno di squadra neerlandese Thymen Arensman e di 26? sul tedesco Max Walscheid (Lidl-Trek) e sull’altro corridore della Ineos Magnus Sheffield. “ Come ho detto già ieri, non ho voluto calcare troppo la mano quest’inverno in vista degli appuntamenti che verranno tra qualche settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Filippo Ganna: “La condizione è buona, ma non voglio calcare troppo la mano verso la Sanremo”

Articoli correlati

Leggi anche: Un mostruoso Filippo Ganna domina la cronometro della Tirreno-Adriatico! Brilla Tiberi, stupisce Pellizzari

Filippo Ganna vince la cronometro di Vilamoura alla Volta ao Algarve, Ayuso resta leaderIn una cronometro di 19,5 chilometri disputata a Vilamoura, Filippo Ganna ha siglato il miglior tempo, chiudendo in 21:53 e inaugurando la stagione...

Una selezione di notizie su Filippo Ganna

Temi più discussi: Tirreno-Adriatico al via: Ganna favorito nella crono e pensa alla Sanremo; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna all’attacco nella cronometro; Il primo numero di MH Men’s Health del 2026 è in edicola: Filippo Ganna in cover; TIRRENO-ADRIATICO. ECCO LE PAROLE DEI CAMPIONI PIU' ATTESI. COSI' AL VIA DOMANI NELLA CRONO.

Filippo Ganna: La condizione è buona, ma non voglio calcare troppo la mano verso la SanremoFilippo Ganna conferma il suo rapporto privilegiato con le strade di Lido di Camaiore e vince per la quarta volta negli ultimi cinque anni la cronometro ... oasport.it

Tirreno-Adriatico 2026, Filippo Ganna combattuto: La condizione è buona, ma il grande obiettivo resta la Sanremo© LaPresseFilippo Ganna parte col piede giusto alla Tirreno – Adriatico 2026. Il corridore ... msn.com

Filippo Ganna domina la cronometro di Lido di Camaiore e si prende la prima tappa della Tirreno-Adriatico Il piemontese della INEOS vola sul lungomare con una prova impressionante, chiudendo alla media di 56,8 km/h, la più veloce nella storia dell x.com

Filippo Ganna è il grande favorito per la cronometro di apertura della Tirreno-Adriatico 2026, avendo vinto su questo stesso percorso nel 2022, nel 2023 e nel 2025. - facebook.com facebook