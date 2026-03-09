Figli che terrorizzano e aggrediscono i genitori | gli ultimi tre casi segnalati dai carabinieri

Negli ultimi tempi, i carabinieri hanno ricevuto segnalazioni di tre casi in cui figli hanno aggredito i genitori. In ciascun episodio, i protagonisti sono stati coinvolti in comportamenti violenti, spesso motivati da problemi di dipendenza o dalla richiesta di denaro. Questi episodi evidenziano situazioni di tensione che si sono trasformate in aggressioni fisiche all’interno delle famiglie.

Figli che aggrediscono i genitori, spesso spinti dalla dipendenza e da un bisogno di soldi che finisce per travolgere ogni legame affettivo. Cancellando il confine tra amore e sopraffazione. È un fenomeno preoccupante, frequente, spesso trascurato e i casi di moltiplicano come denunciano i carabinieri. Nelle ultime 24 ore sono tre i casi registrati dai militari dell'arma nella provincia partenopea. Un 39enne tossicodipendente è fuori casa della madre 75enne. Grida, vuole entrare. Ha una spranga. La donna è terrorizzata, non apre la porta. Lui colpisce duro il legno, una volta, due, tre fino quasi a sfondarla. I carabinieri della sezione radiomobile di Nola lo trovano ancora dalla parte giusta dell'uscio.

