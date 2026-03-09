Fiera di Pasqua a Como | 166 bancarelle e divieto di sosta

A Como, la fiera di Pasqua sta per aprire con più di 160 bancarelle che invaderanno il centro storico, creando un mercato all'aperto molto frequentato. La manifestazione prevede il divieto di sosta nelle aree interessate, per facilitare gli spostamenti dei visitatori e la sistemazione degli stand. La fiera rappresenta un appuntamento tradizionale che attira numerosi cittadini e turisti.

La tradizione della fiera di Pasqua a Como si prepara a tornare con oltre 160 mercatini, trasformando il centro storico in un vivace corridoio commerciale a cielo aperto. L’evento si svolgerà da giovedì 2 aprile fino al lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, coinvolgendo 166 operatori tra vendita prodotti e somministrazione. I numeri tracciati sull’asfalto lungo viale Varese indicano già i punti esatti dove ciascun ambulante dovrà sistemare la propria bancarella per l’edizione 2026. Il Comune ha assegnato 162 posteggi per la vendita di prodotti vari o alimentari e ben 4 posteggi dedicati alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande. L’organizzazione logistica e le misure di traffico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

