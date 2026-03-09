Fibra ottica Basella | Planetel completa il cablaggio FTTH nella frazione di Urgnano

Planetel ha completato il cablaggio in fibra ottica FTTH nella frazione di Basella d’Urgnano, in provincia di Bergamo. La società ha portato la connessione a tutte le abitazioni e attività presenti nella zona, migliorando la copertura digitale del quartiere. L’intervento si è concluso recentemente e riguarda l’intera area di Basella.

C’è una grande notizia per chi abita a Basella d’Urgnano (BG): Planetel ha completato il cablaggio in fibra ottica dell’intera frazione, portando la loro connettività FTTH alle abitazioni e alle attività della zona. Dietro all’arrivo della fibra ottica a Basella c’è un progetto infrastrutturale di Planetel che nasce dall’ ascolto del territorio e dalla volontà di ridurre, in modo tangibile, il digital divide. Basella è una realtà prevalentemente residenziale, con un tessuto abitativo che negli anni è cresciuto e si è evoluto. Portare la FTTH a Basella, in questa specifica frazione, significa offrire una connettività ultraveloce, stabile e pronta a sostenere le esigenze quotidiane delle famiglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

