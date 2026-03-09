Fibra ottica Basella | Planetel completa il cablaggio FTTH nella frazione di Urgnano
Planetel ha completato il cablaggio in fibra ottica FTTH nella frazione di Basella d’Urgnano, in provincia di Bergamo. La società ha portato la connessione a tutte le abitazioni e attività presenti nella zona, migliorando la copertura digitale del quartiere. L’intervento si è concluso recentemente e riguarda l’intera area di Basella.
C’è una grande notizia per chi abita a Basella d’Urgnano (BG): Planetel ha completato il cablaggio in fibra ottica dell’intera frazione, portando la loro connettività FTTH alle abitazioni e alle attività della zona. Dietro all’arrivo della fibra ottica a Basella c’è un progetto infrastrutturale di Planetel che nasce dall’ ascolto del territorio e dalla volontà di ridurre, in modo tangibile, il digital divide. Basella è una realtà prevalentemente residenziale, con un tessuto abitativo che negli anni è cresciuto e si è evoluto. Portare la FTTH a Basella, in questa specifica frazione, significa offrire una connettività ultraveloce, stabile e pronta a sostenere le esigenze quotidiane delle famiglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Malore fatale a Santo Stefano: morto a 84 anni Luigi Cavalleri, detto “Tone”, alla Basella di Urgnano
Massa, vandali nella notte danno fuoco a due armadi della fibra otticaMassa, 19 dicembre 2025 – La notte scorsa “ignoti hanno compiuto gravi atti vandalici di natura incendiaria, danneggiando seriamente” due armadi...
Altri aggiornamenti su Fibra ottica.
Argomenti discussi: Fibra ottica Basella: Planetel completa il cablaggio FTTH nella frazione di Urgnano.
Chi è Planetel, il nuovo fornitore italiano per la fibra ultraveloceNel contesto aziendale moderno, una connessione internet stabile e veloce non è più un’opzione, ma una necessità strategica. L’accesso alla fibra ottica garantisce prestazioni elevate, scalabilità e ... tuttotek.it
Tesmec-Planetel, progetto pilota su fibra ottica in collaborazione con Comuni(Teleborsa) - Tesmec, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, e Planetel, società ... ilmessaggero.it