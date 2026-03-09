Fiamme nell' ex cinema Metropolitan

Ieri sera, intorno alle 22.40, un incendio si è sviluppato nell'ex cinema Metropolitan di Aversa, nella zona dismessa di via De Jasi. Passeggianti e residenti hanno notato una colonna di fumo nero uscire dall’edificio e hanno chiamato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno operato per domare le fiamme.

Fiamme nell'ex area dismessa del cinema Metropolitan di Aversa. E' quanto accaduto verso le 22.40 di ieri (8 marzo) in via De Jasi, quando passanti e residenti hanno visto una colonna di fumo nero fuoriuscire dall'edificio e hanno allertato il 115. Sul posto una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Aversa. A bruciare dei cartoni presenti nella struttura fatiscente presumibilmente utilizzata come ricovero dei senza tetto. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Pizzo dei Casalesi, il 'ragioniere' di Zagaria: "Panaro veniva a fare i conteggi per gli stipendi dei familiari dei detenuti al 41 bis" 🔗 Leggi su Casertanews.it

