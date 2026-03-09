Il 19 marzo si celebra la Festa del Papà e in questa occasione si invita il pubblico a condividere le proprie foto più significative. Il contest si rivolge a chi desidera mostrare momenti speciali trascorsi con il proprio padre, raccogliendo immagini che raccontano storie di affetto e ricordi. Le fotografie saranno raccolte per evidenziare le esperienze vissute e i ricordi più cari.

IL CONTEST. Il 19 marzo è festa per tutti i papà: nelle foto che conserviamo nel nostro rullino dei ricordi tante avventure e ricorrenze vissute insieme. Condividile con noi insieme a una dedica. La Festa del Papà si avvicina e come ogni anno L’Eco di Bergamo rinnova, anche per questo 19 marzo, il tradizionale appello ai lettori: raccontateci il vostro rapporto con papà attraverso le immagini. Un’iniziativa che celebra i legami, le piccole grandi avventure quotidiane e quelle istantanee che, con un solo sguardo, riescono a farci sorridere o a farci tornare indietro nel tempo. Papà è l’uomo che ti ha insegnato a legare le scarpe prima di una... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Festa del papà, mandaci i tuoi scatti del cuore

