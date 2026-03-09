Ferretti | Prendiamo atto della scelta di Capone ma la maggioranza è unita

Il sindaco di Oria ha commentato la decisione della consigliera comunale di lasciare la maggioranza e passare all’opposizione, affermando di prendere atto della scelta. Ha inoltre sottolineato che, nonostante questo cambiamento, la maggioranza rimane unita e l’azione amministrativa continua senza interruzioni. La situazione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Il sindaco di Oria sottolinea come siano stati chiariti gli screzi che si erano verificati nei giorni scorsi tra il vicesindaco Michele Locorotondo e l'assessore ai Lavori pubblici Domenico D'Ippolito "Prendiamo atto della scelta della consigliera Capone – afferma il sindaco Ferretti – ma la maggioranza che sostiene questa amministrazione resta unita e determinata a proseguire il lavoro intrapreso nell'interesse della citta. Mi rendo conto che le discussioni registrate nelle scorse settimane purtroppo a volte vanno oltre quello che dovrebbe essere un sano confronto politico. Ma facendo appello e potendo contare sulla intelligenza e forza di...

