Ferrara | tre ignoti scagliano sedie dal tetto caos in corso Porta Po

A Ferrara, tre persone sconosciute hanno lanciato sedie dal tetto di un edificio situato in corso Porta Po, creando scompiglio e panico tra i passanti. La scena si è svolta durante la notte, suscitando grande allarme tra i residenti e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Nessuno è stato ancora identificato e non ci sono state denunce ufficiali fino a questo momento.

Una notte di caos a pochi passi dal cuore pulsante di Ferrara ha tre ignoti scatenare il terrore lanciando sedie dall'ultimo piano di un palazzo in corso Porta Po. Il danno si è esteso alle auto parcheggiate e alla struttura edilizia, costringendo residenti e forze dell'ordine a intervenire con urgenza. L'episodio, avvenuto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 intorno a mezzanotte e mezza, ha coinvolto il civico 132 della via principale che taglia il quartiere Giardino-Arianuova-Doro. Due volanti della Polizia di Stato e i vigili del fuoco sono accorsi sul posto per gestire l'emergenza e avviare le indagini preliminari. I testimoni descrivono una sequenza di eventi violenti iniziata con calci alle vetture, seguita dall'infiltrazione nel condominio tramite chiavi non restituite.