Ferrara accende la fontana lilla | monologo ‘Di nuovo viva’ per

A Ferrara, la fontana di piazza di lilla sarà accesa in occasione della Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare, con un monologo intitolato ‘Di nuovo viva’. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica, coinvolgendo la comunità e creando un momento di riflessione pubblico. La cerimonia si svolgerà questa sera, con la partecipazione di vari rappresentanti locali.

Ferrara si prepara a illuminare la fontana di piazza di lilla per la Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare. L’iniziativa, promossa dall’assessora Coletti, include un monologo teatrale intitolato ‘Di nuovo viva’, in programma martedì 10 marzo nella Sala Estense. Il progetto mira a trasformare una storia personale di sofferenza adolescenziale in uno strumento di speranza e consapevolezza per le famiglie emiliane. L’evento non è solo una commemorazione simbolica ma un atto concreto di prevenzione sanitaria nel cuore della città estense. La scelta dei colori e delle parole vuole rompere il silenzio che spesso avvolge queste patologie invisibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

