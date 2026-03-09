FERMI TUTTI! CANZONISSIMA | MILLY CARLUCCI IN MISSIONE PER CONVINCERE 2 BIG

Milly Carlucci ha annunciato che la trasmissione Canzonissima continuerà e che sta lavorando per convincere due artisti di rilievo a partecipare. La conduttrice ha condiviso questa notizia attraverso un promo trasmesso da Rai1, senza entrare in dettagli sui nomi coinvolti o sulle tempistiche. La frase “Fermi tutti!” è stata usata per catturare l’attenzione degli spettatori.

Canzonissima. e non finisce qui!, ha annunciato Milly Carlucci nel promo che Rai1 sta mandando in onda. Vi sveliamo che ci sono ancora 2 big non annunciati. O meglio si poteva già intuire dalle parole della stessa conduttrice che ha specificato sui social che " presto vi sveleremo i prossimi artisti " che prenderanno parte alla elettrizzante gara di Canzonissima. Per ora sono 10 i big dello show che prenderà il via sabato 21 marzo su Rai1 e andrà avanti per 6 settimane con il gran finale che eleggerà la canzone vincitrice dell'edizione 2026 atteso per sabato 25 aprile. Ad oggi, il cast è formato da 10 star della musica: Riccardo Cocciante, Malika Ayane, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Leo Gassmann, Enrico Ruggeri, Michele Bravi, Elettra Lamborghini, Fausto Leali, Elio e le Storie Tese.