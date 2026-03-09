Ferentino presentazione del libro di Filippo Cannizzo Scampoli di felicità | bellezza gentilezza cura per rammendare l' orizzonte

Venerdì 13 marzo 2026 alle 14:30 si svolgerà a Ferentino la presentazione del libro di Filippo Cannizzo intitolato

Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 14:30, a Ferentino, presso l'Aula Magna dell'IIS Martino Filetico (in Piazzale del Collegio Martino Filetico), si terrà la presentazione del nuovo libro del filosofo Filippo Cannizzo, "Scampoli di felicità: bellezza, gentilezza, cura per rammendare l'orizzonte". L'iniziativa, insieme agli interventi della Prof.ssa Barbara Abbruzzesi e del Prof. Antonio Cecere, vedrà degli interventi musicali a cura delle studentesse dell'IIS M.Filetico e l'esposizione delle opere d'arte di Sonia Mastrosanti. L'incontro aperto alla partecipazione di tutti e della cittadinanza. Dopo i... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Ceccano, presentazione del libro di Filippo Cannizzo, "Scampoli di felicità: bellezza, gentilezza, cura per rammendare l'orizzonte"Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 17:30, a Ceccano, presso il barpasticceria "Al Solito Posto" (in Via Anime Sante, 82), si terrà la presentazione...