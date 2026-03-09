Fenix ribalta Marsciano | vittoria al 5° set 3 eroi decisivi

La squadra Fenix Energia ha ottenuto una vittoria al quinto set contro il Group Marsciano, portando a casa tre punti. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-3, dopo che il match ha visto protagonisti tre giocatori decisivi per l'esito finale. La gara si è svolta in modo combattuto e si è decisa nel set conclusivo.

La Fenix Energia ha strappato un punto fondamentale contro il Group Marsciano, vincendo 2-3 in una gara decisa al quinto set. Lo scontro si è svolto domenica 8 marzo 2026 ed è stato caratterizzato da un equilibrio costante tra le due formazioni. Il risultato finale premia la resistenza della squadra di Faenza che ha ribaltato gli svantaggi iniziali. Il match è finito con il punteggio complessivo di 15-21, 25-22, 22-25, 25-23 e 9-15 a favore dei padroni di casa del Marsciano, ma il valore tattico per la Fenix rimane alto. L'allenatore Loris Polo ha sottolineato come la reazione sul campo sia stata determinante dopo una settimana di allenamenti non all'altezza delle aspettative.