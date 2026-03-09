Fenice in piazza | rischio sciopero nazionale per

I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno occupato Campo San Maurizio per protestare contro lo stallo nel rinnovo del contratto nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche, scaduto dal 2021. La protesta rischia di portare a uno sciopero nazionale, e al momento non ci sono accordi tra le parti per risolvere la questione.

I lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia hanno occupato Campo San Maurizio per protestare contro lo stallo nel rinnovo del contratto nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche, scaduto dal 2021. Mentre le trattative tra sindacati e l’associazione Anfols si bloccano sul nodo economico, una nuova ondata di manifestazioni è prevista a Roma la prossima settimana, con il rischio concreto di uno sciopero nazionale se non si trova un’intesa. La tensione è palpabile: i quattro sindacati firmatari (Slc Cgil, Uilcom, Fistel Cisl e Fials) hanno già aperto lo stato di agitazione alla fine di gennaio, ma finora nessun accordo è stato raggiunto. Il... 🔗 Leggi su Ameve.eu

