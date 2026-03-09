La nuova linea di slide ‘Baguette’ di Fendi sta attirando l’attenzione con il suo design che combina eleganza e semplicità. La collezione comprende modelli realizzati con materiali di alta qualità, destinati a chi cerca un prodotto di lusso senza eccessi. La presentazione ufficiale è stata annunciata attraverso comunicati e immagini promozionali, senza indicare altri dettagli o collaborazioni.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La pelle e il logo: perché il ‘Baguette’ è un’icona senza tempo. Nel panorama del lusso contemporaneo, la vera eleganza risiede spesso nella capacità di ridurre l’essenza di un brand ai suoi elementi fondamentali. Le Fendi Slide ‘Baguette’ incarnano questo principio attraverso una scelta di materiali che trascende le mode effimere. La superficie superiore è realizzata in pelle liscia, un materiale che richiede una lavorazione impeccabile per garantire quella finitura setosa tipica dei prodotti di alta gamma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fendi Slide ‘Baguette’: lusso minimalista o investimento?

Articoli correlati

La musa minimalista che inventa il lusso androgino: Tina ChowNel frastuono estetico degli anni Ottanta, un decennio definito da spalline imbottite e da colori saturi, una figura si muove in una direzione...

Gianni Sperti: L’attico di lusso a Roma, il design minimalista e il terrazzo con vista sul GazometroMario Adinolfi contattato per il Grande Fratello Vip: “Tina Cipollari opinionista? Pensa a fatturare” Perché si chiamano giorni della merla? Storia e...

Tutti gli aggiornamenti su Fendi Slide

Il nuovo libro di Fendi è un'ode agli artigiani italiani che hanno reinterpretato la borsa BaguetteUna nuovo libro, una nuova storia. La Maison di lusso ha annunciato la pubblicazione di un nuovo Hand in hand, il volume che celebra la borsa Fendi Baguette reinventata, elaborata e perfezionata da ... harpersbazaar.com

Fendi e Celestino: la tradizione tessile della Sila rivive nelle baguette di lussoSi chiama Hand in Hand, mano nella mano, il nuovo progetto firmato – o sarebbe meglio dire griffato – Fendi. La storica maison, fondata nel 1925 da Edoardo Fendi e Adele Casagrande, ha voluto ... cosenzachannel.it