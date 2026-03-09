Durante una trasmissione televisiva, Barbara Alberti ha criticato il brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, affermando che rappresenta un ritorno al maschilismo. La scrittrice si è detta furiosa e ha accusato le femministe di opporsi a questa canzone, mentre si susseguono le polemiche intorno alla partecipazione dell’artista al festival di Sanremo. La discussione ha suscitato molte reazioni sui social e nei media.

Femministe sul piede di guerra contro Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo, e il suo brano “Per sempre sì”. A prendere le parti del cantante napoletano è Barbara Alberti che in tv ha professato la libertà d’espressione e si è lanciata in un paradosso: “Se il femminismo è questo, torniamo al maschilismo che è meglio”. Barbara Alberti contro le femministe La posizione della scrittrice dopo le polemiche post Sanremo Le critiche a "Per sempre sì" di Sal Da Vinci Barbara Alberti contro le femministe Continuano le polemiche legate a Sanremo e alla canzone vincitrice. Nelle ultime settimane, infatti, il brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci è finito nel mirino di alcune pagine femministe sui social ed è stato tacciato di diffondere un messaggio contrario al divorzio e, in sostanza, patriarcale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femministe contro Sal Da Vinci e "Per sempre sì", Barbara Alberti furiosa in tv: "Torniamo al maschilismo"

Articoli correlati

Leggi anche: Sal Da Vinci: ‘Per sempre sì? L’idea iniziale era dedicarla al Napoli.’

Sal Da Vinci canta ‘Per sempre sì’ al Maradona prima di Napoli-TorinoGrande accoglienza dei tifosi dello stadio Maradona per Sal Da Vinci che prima dell’inizio della partita Napoli-Torino ha cantato ‘Per sempre sì’ il...

Aggiornamenti e notizie su Femministe contro Sal Da Vinci e Per...

Temi più discussi: Sanremo, la sinistra irritata dalla vittoria di Sal Da Vinci; Sanremo 2026, il delirio delle femministe che si scagliano contro Sal Da Vinci; Il femminismo, che fastidio; Sanremo, il caso Sal Da Vinci: scandalo per una canzone su Dio, matrimonio e amore eterno.

Sanremo 2026, il delirio delle femministe che si scagliano contro Sal Da VinciSal Da Vinci, che ha stravinto il Festival di Sanremo con la canzone Per sempre sì, galvanizzando l'Ariston e gli italiani e dando origine ... iltempo.it

Le femministe indignate per la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo: Se non sarà per sempre sì, sei autorizzato ad ucciderla?. No, non è uno scherzo. Il meme che diventa ...Una pagina Instagram insorge contro la canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Un inno nazionalpopolare sul matrimonio diventa una minaccia spaventosa per le donne e un presupposto di femminicidio ... mowmag.com

Sal Da Vinci, le Suore Bologna cantano e ballano “Per sempre sì” – IL VIDEO La canzone vincitrice di Sanremo per le vie della città emiliana - facebook.com facebook

Sal Da Vinci, le Suore Bologna cantano e ballano “Per sempre sì”. E il loro video spopola x.com