Fegato nuova arma contro il prurito | l’accordo di Gsk e Alfasigma

Gsk e Alfasigma hanno firmato un accordo per sviluppare un nuovo trattamento che utilizza il fegato come arma contro il prurito causato dalla colangite biliare primitiva. Questa patologia epatica altera il normale flusso biliare dal fegato e provoca un intenso prurito interno. La collaborazione tra le due aziende mira a trovare soluzioni efficaci per alleviare questa fastidiosa sintomatologia.

Nuove speranze di cura all'orizzonte per la colangite biliare primitiva (Pbc), una patologia epatica che provoca l'alterazione del flusso biliare dal fegato, generando una sensazione di prurito interno che non può essere alleviata grattandosi. Alfasigma acquisirà infatti da Gsk i diritti a livello globale in esclusiva per lo sviluppo e la commercializzazione di linerixibat, un inibitore sperimentale del trasportatore ileale degli acidi biliari, studiato per il prurito colestatico nella Pbc. Il prurito colestatico . Il prurito può manifestarsi in qualsiasi fase della malattia. Si tratta di una condizione grave che può causare nel paziente disturbi del sonno, affaticamento, peggioramento della qualità di vita.