Fatto gravissimo Le parole di Cazzullo su Sal Da Vinci scatenano un caso legale

L'avvocato Angelo Pisani presenta un esposto dopo le dichiarazioni del giornalista Aldo Cazzullo sulla canzone di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026. Discriminazione territoriale? Le polemiche nate dopo la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 non si spengono con la fine della kermesse. Finiscono invece in un ufficio legale. L'avvocato Angelo Pisani ha annunciato la presentazione di un esposto formale in risposta alle dichiarazioni del giornalista Aldo Cazzullo sulla canzone Per sempre sì, brano con cui l'artista napoletano ha trionfato all'Ariston. Al centro della controversia c'è un'affermazione del noto giornalista e scrittore, che avrebbe associato la canzone vincitrice alla "colonna sonora di un matrimonio della camorra".